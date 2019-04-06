اونلاين | رابط HD برشلونة واتليتكو مدريد يلا شوت yalla shoot (الليجا) بث مباشر Koora HD

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رابط HD برشلونة واتليتكو مدريد يلا شوت yalla shoot (الليجا) بث مباشر Koora HD

تلتقون بعد قليل مشاهدينا الكرام في كل مكان مع قمة من القمم الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة والتي تجمع برشلونة ضد أتليتكو مدريد على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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ويعول إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على قوة مثله الهجومي المكون من ليونيل ميسي هداف الدوري الإسباني حتى الان وزميله لويس سواريز وفيليب كوتينيو.

رابط HD برشلونة واتليتكو مدريد يلا شوت yalla shoot (الليجا) بث مباشر Koora HD

وعلى الجانب الآخر يتمنى سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد أن يظفر بنقاط المباراة من أجل مزاحمة البارسا على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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