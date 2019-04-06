اونلاين | مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري بث مباشر ismaily vs pyramids

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري بث مباشر ismaily vs pyramids والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خدمة البث المباشر لمباراة بيراميدز والإسماعيلي، اليوم السبت 6-4-2019، في إطار مباريات إياب الأسبوع الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي، التي تقام على ستاد الدفاع الجوي، على قنوات "النيل الرياضية"، و"On Sport HD"، في تمام الساعة 8:00 مساءً.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، ينما يحتل الإسماعيلى المركز السابع بالجدول برصيد 35 نقطة.

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ويسعى بيراميدز للثأر من الإسماعيلي، بعدما خسر أمام الدراويش في الدور الأول بهدف دون رد، بينما يدخل الدروايش المبارة بمعنويات عالية بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في المباراة الماضية.

ويستهدف بيراميدز خطف الثلاث نقاط من الإسماعيلي، لمواصلة مطاردة الأهلي صاحب المركز الثاني، وتقليص الفارق إلى نقطة وحيدة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع بـ 35 نقطة من 23 مباراة.