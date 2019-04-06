اونلاين | Koora HD Pyramids بث مباشر مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم السبت 6-4-2019 (كورة اون لاين)

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Koora HD Pyramids بث مباشر مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم السبت 6-4-2019 (كورة اون لاين)

خدمة البث المباشر لمباراة بيراميدز والإسماعيلي، اليوم السبت 6-4-2019، في إطار مباريات إياب الأسبوع الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

Koora HD Pyramids بث مباشر مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم السبت 6-4-2019 (كورة اون لاين)

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي، التي تقام على ستاد الدفاع الجوي، على قنوات "النيل الرياضية"، و"On Sport HD"، في تمام الساعة 8:00 مساءً.

Koora HD Pyramids بث مباشر مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم السبت 6-4-2019 (كورة اون لاين)

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، ينما يحتل الإسماعيلى المركز السابع بالجدول برصيد 35 نقطة.

Koora HD Pyramids بث مباشر مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم السبت 6-4-2019 (كورة اون لاين)

حرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز في تمام الثامنة مساءً، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، في مسابقة الدوري.

Koora HD Pyramids بث مباشر مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم السبت 6-4-2019 (كورة اون لاين)

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ويسعى بيراميدز للثأر من الإسماعيلي، بعدما خسر أمام الدراويش في الدور الأول بهدف دون رد، بينما يدخل الدروايش المبارة بمعنويات عالية بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في المباراة الماضية.

Koora HD Pyramids بث مباشر مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم السبت 6-4-2019 (كورة اون لاين)

ويستهدف بيراميدز خطف الثلاث نقاط من الإسماعيلي، لمواصلة مطاردة الأهلي صاحب المركز الثاني، وتقليص الفارق إلى نقطة وحيدة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع بـ 35 نقطة من 23 مباراة.

مشاهدة البث المباشر للمباراة من هنا..