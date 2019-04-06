اونلاين | رابط Pyramids بث مباشر مباراة بيراميدز والإسماعيلي.. بث OSTORA بيراميدز والاسماعيلي جودة متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Pyramids بث مباشر مباراة بيراميدز والإسماعيلي.. بث OSTORA بيراميدز والاسماعيلي جودة متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر لمباراة الإسماعيلي و بيراميدز في تمام الثامنة مساءً، اليوم، السبت، ضمن

منافسات الجولة الثامنة والعشرين، في مسابقة الدوري.

ويسعى بيراميدز للثأر من الإسماعيلي ، بعدما خسر أمام الدراويش في الدور الأول

بهدف دون رد، بينما يدخل الدروايش المبارة بمعنويات عالية بعد الفوز على المقاولون

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العرب بهدفين دون رد، في المباراة الماضية.

ويستهدف بيراميدز خطف الثلاث نقاط من الإسماعيلي ، لمواصلة مطاردة الأهلي صاحب

المركز الثاني، وتقليص الفارق إلى نقطة وحيدة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من

25 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع ب 35 نقطة من 23 مباراة.