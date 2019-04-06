اونلاين | يلا شوت الجديد حصري بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بالدوري Pyramids

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يلا شوت الجديد حصري بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بالدوري Pyramids

حرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز في تمام الثامنة مساءً، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، في مسابقة الدوري.

يلا شوت الجديد حصري بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بالدوري Pyramids

ويسعى بيراميدز للثأر من الإسماعيلي، بعدما خسر أمام الدراويش في الدور الأول بهدف دون رد، بينما يدخل الدروايش المبارة بمعنويات عالية بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في المباراة الماضية.

يلا شوت الجديد حصري بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بالدوري Pyramids

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ويستهدف بيراميدز خطف الثلاث نقاط من الإسماعيلي، لمواصلة مطاردة الأهلي صاحب المركز الثاني، وتقليص الفارق إلى نقطة وحيدة.

يلا شوت الجديد حصري بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بالدوري Pyramids

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع بـ 35 نقطة من 23 مباراة.

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