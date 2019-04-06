انت الان تتابع تفاصيل خبر يوفنتوس يلامس لقب "الأسكوديتو" الثامن توالياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 09:48 مساءً - قلَب نادي يوفنتوس تأخره بهدف أمام ضيفه ميلان إلى فوز مثير بهدفين، في القمة التي أقيمت على ملعب "أليانز استاديوم"، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

نجح الفريق اللومباردي في الخروج من الشوط الأول متقدماً بهدف نجمه البولندي كريستوف بيونتيك، في الدقيقة الـ39 من عمر المباراة.

وكشّر "اليوفي" عن أنيابه في الشوط الثاني ليردَّ بهدفين، حيث كانت البداية مع الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي عدل الكفة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60.

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ومنح الشاب ذو الأصول الإيفوارية مويس كين النقاط كاملةً لفريقه "البيانكونيري"، قبل 6 دقائق من صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 84 نقطة، ليغرّد خارج السرب بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، في حين تجمّد رصيد ميلان عند 52 نقطة بالمركز الرابع.

وقد يظفر "اليوفي" رسمياً بلقب "الأسكوديتو" قبل سبع مباريات من نهاية البطولة، في حالة خسارة مطارده نابولي أمام جنوى، وهو ما سيرفع الفارق إلى 21 نقطة، ويُتوَّج بأفضلية الأهداف والمواجهتين المباشرتين مع رجال المدرب كارلو أنشيلوتي.

وفي حالة إرجاء الحسم هذا الأسبوع، سيكون يوفنتوس أمام فرصة متجددة في المرحلة المقبلة، إذ يكفيه الفوز على سبال لإحراز اللقب، بصرف النظر عن نتائجه أو نتائج نابولي في المراحل اللاحقة.