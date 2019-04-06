امرابط يعود للرياض.. والطبيب يحدد نوع إصابته

جدة - عمرو شويل الخليج 365 | عبدالمجيد بن طالب

عاد نجم نادي النصر المحترف المغربي نور الدين امرابط، اليوم، إلى الرياض بعد عرض إصابته على طبيب متخصص في الإصابات بالبرتغال، وأشار التقرير الطبي إلى وجود “التهاب في أوتار العضلة الخلفية الطرفي” Hamstring.

وسيواصل اللاعب برنامجه العلاجي في عيادة النادي غدا الأحد، ويحدد مدى استجابته للعلاج والعودة للمشاركة مع الفريق وتحديد مشاركته أمام الاتحاد السبت المقبل.