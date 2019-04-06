“زوران” يستبعد “الدوسري” ويضم “العابد”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض : سيف الرخيص

ضم الجهاز الفني بفريق الهلال الأول نواف العابد، للقائمة المغادرة إلى “قطر”، وذلك للقاء الاستقلال الإيراني ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن تجاوز العابد الاختبارات اللياقية، التي اختتم بها برنامجه التأهيلي.

ومن جانبه، استبعد المدير الفني الكرواتي زوران، نجم الفريق سالم الدوسري لاعب خط الوسط من حساباته في اللقاء القادم نظير تعرضه للإصابة في كاحل القدم خلال لقاء الفريق الأخير الذي جمعه بفريق الحزم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.