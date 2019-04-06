شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: جئنا للمغرب من أجل الفوز.. ولدينا البديل لساسي وأحداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن الزمالك الفريق غدا أمام مضيفه حسنية أكادير المغربي هامة بالنسبة للفريق في مشواره بالبطولة الكونفدرالية.

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وقال جروس في المؤتمر الصحفي ليلة المباراة إن الزمالك جاء للمغرب من أجل تحقيق الفوز مشددا على أن الفريق لديه غيابات في المباراة لكنه يسعى في كل مبارياته لتحقيق الفوز.

وتابع: ملعب المباراة جيد والأجواء طيبة ولدينا البديل الجاهز لفرجاني ساسي وحميد أحداد وأعرف أيضا أن الفريق المغربي لديه بعض الغيابات.

ومن جانبه قال الأرجنتيني أنخيل ميجل المدير الفني للفريق المغربي إن فريق الزمالك قوى وله تاريخ كبير بالقارة السمراء إلا أن فريقه سيلعب بكل قوة لتحقيق الفوز خاصة وأن لديهم لاعبين على أعلى مستوى.