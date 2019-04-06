شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أبو تريكة على هزيمة الأهلي من صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علّق محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي الأسبق، على هزيمة المارد الأحمر من صن داونز الأفريقي، قائلًا: «أشتاق إلى النادي الاهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقا إليه».

الأهلي تلقى هزيمة قاسية بخماسية دون رد، عصر اليوم السبت، على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب أفريقيا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أبوتريكة، في حسابه على «تويتر»: «نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة، النادي الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم.. نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي».