شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بـ«الأزرق» و حسنية أغادير بـ«الأبيض» في مواجهة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مُضيفه حسنية أغادير المغربي، في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية، والذي انتهى منذ قليل بحضور أيمن حافظ، المنسق العام، ومنتصر الرملاوي، إداري الفريق، ومحمد بدر، المسؤول المالي للفريق، عن ارتداء الزمالك الطاقم الأزرق البديل.

كما تم الاتفاق خلال المؤتمر على ارتداء حارس مرمى الزمالك الطاقم الأخضر، بينما يرتدي فريق حسنية أغادير الطاقم الأبيض وحارس المرمى الطاقم الأسود.