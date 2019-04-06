مان سيتي يتأهل لنهائى كأس إنجلترا على حساب برايتون

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على نظيره فريق برايتون بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلى"، فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي.
سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم البرازيلى جبرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي، بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاق المباراة، من ضربة رأسية مستغلا عرضية النجم البلجيكي كيفين دى بروين.
واستمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، على الرغم من الهجمات المتبادلة بين الفريقين، ليحافظ السيتى على تقدمه، ويتأهل للمباراة النهائية للبطولة، وليستمر حلم كتيبة المدرب بيب جوارديولا فى تحقيق الرباعية هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة، والتأهل لربع نهائى دوري الأبطال، وينافس على لقب البريميرليج مع ليفربول.
ويواجه مانشستر سيتي الفائز من مواجهة واتفورد مع وولفرهامبتون التى ستلعب غدا، على لقب البطولة فى المباراة النهائية، التى سوف تقام يوم 18 مايو المقبل.
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