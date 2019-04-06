بايرن ميونخ ضد دورتموند.. البافاري يخطف صدارة الدوري الألماني بخماسية تاريخية

استعاد بايرن ميونخ صدارة الدورى الألمانى، بعد الفوز الكاسح على منافسه المباشر بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف دون رد فى قمة مباريات الجولة الـ 28 من الدورى الألمانى، بخمسة أهداف دون رد، فى اللقاء المقام على ملعب "اليانز آرينا".
انتهى الشوط الأول بتقدم البايرن برباعية، الهدف الأول سجله المدافع ماتس هوميلز من ضربة رأس فى الدقيقة 10، والمهاجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى فى الدقيقة 17، بينما سجل لاعب الوسط الإسبانى خابى مارتينيز الهدف الثالث فى الدقيقة 41، احرز سيرج جنابرى الهدف الرابع فى الدقيقة 43.
فى الشوط الثانى اكتفى البافارى بتسجيل هدف وحيد عن طريق ليفاندوفسكى فى الدقيقة 89.
وبتلك النتيجة يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن دورتموند الوصيف.
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