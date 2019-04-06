شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتوج ببطولة مهرجان براعم كرة السلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

توج براعم نادي الهلال ببطولة مهرجان اكتشاف المواهب لكرة السلة وحل نادي النهضة في المركز الثاني، ونادي الفتح في المركز الثالث ونادي الخليج في المركز الرابع.

وفاز براعم الهلال على النهضة في نهائي المهرجان بنتجية 58/71، وفاز الفتح على الخليج 43/51 قي تحديد المركزين الثالث والرابع والتي اختتمت مساء اليوم على صالة نادي النهضة بحضور عضوي مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي و حمود المالكي.

من جهته أوضح المشرف على مهرجان البراعم حمود المالكي أن عدد الأندية المشاركة 14 ناديا وأن عدد اللاعبين 168 لاعبا، مشيراً إلى أن البطولة كانت فرصة لاختيار اللاعبين الموهوبين الذين يتوقع أن يكونوا نواة لكرة السلة السعودية، لافتا إلى أن مشرف القطاعات السنية المدرب التركي تانير جوناي تابع المهرجان، وأبدى اعجابة بالفكرة التي كانت فرصة لاختيار لاعبين لتمثيل المنتخبات السعودية للقطاعات السنية في الفترة القادمة.