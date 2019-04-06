كلمة شرف تربط اتحاد الكرة وراعى ملابس المنتخبات حتى وصول العقد...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل بقيام مجلس إدارة الجبلاية بتفعيل الاتفاق مع الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية دون توقيع عقود رسمية بين الطرفين.
وظهر المنتخبان الوطنى الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى والأوليمبى بقيادة شوقى غريب بالزى الجديد خلال مباريات الأجندة الدولية الأخيرة التى اقيمت الشهر الماضى.
وأكد المصدر أن اتحاد الكرة لم يوقع عقود الرعاية حتى الآن بالرغم من الاتفاق النهائى من يناير الماضى أى منذ 3 أشهر تقريبًا وأن الشركة العالمية لم تقم حتى الآن بإرسال العقود التى سيتم مراجعتها وتوقيعها فور وصولها.
تابع أن "كلمة شرف" بين مسئولى الشركة واتحاد الكرة هى الفاصل خلال الفترة الحالية فى توفير كافة الملابس للفراعنة بالإضافة الى معدات التدريب والكرات وذلك لحين اتمام التعاقد بشكل رسمى.
وأوضح المصدر أن مشكلة منتخب الشباب الخاصة بملابس الدورة الودية الدولية التى يشارك فيها حاليا بمدينة الاسكندرية وعدم توفير اى من الزى القديم او الجديد سيتم حلها خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة وان هناك اتصالات مكثفة مع الشركة لتوفير الملابس المطلوبة للمنتخبات بالكامل وليس الشباب فقط.
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