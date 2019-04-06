مانشستر سيتي يبلغ نهائي كأس إنكلترا بفوز صعب على برايتون

اسماء السيد - تأهل مانشستر سيتي الى المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي في كرة القدم، بفوزه الصعب السبت على برايتون المتواضع 1-صفر، ليبقى على درب تحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم.

ودخل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مباراة ملعب ويمبلي في لندن، مرشحا فوق العادة للعبور الى نهائي المسابقة التي توج بلقبها للمرة الخامسة (الأخيرة) عام 2011. لكن حامل لقب الدوري الإنكليزي واجه فريقا اعتمد على التكتل الدفاعي وبناء الهجمات المرتدة، ما دفع لاعبي سيتي للجوء بشكل أكبر الى التسديد البعيد، على عكس أسلوبهم المستند أكثر الى الاختراق السريع والتمرير القصير للوصول الى المرمى.

وفي المرات التي قام بها سيتي بالاختراق، غالبا ما وجد لاعبوه، لاسيما الجناحين رحيم سترلينغ والبرتغالي برناردو سيلفا، أنفسهم أمام جدار من لاعبيَن اثنين على الأقل لبرايتون، ما كان يؤدي في معظم الأحيان الى قطع الهجمات أو تحويلها الى ضربات ركنية.

وكانت الركنيات سمة طاغية على أداء سيتي في مباراة السبت، اذ وصل عددها الى تسعة، أولها بعد مرور 35 ثانية فقط على بداية المباراة.

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ولم يتأخر سيتي في تسجيل الهدف الوحيد، وذلك بعدما تقدم لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين على الجهة اليمنى، ورفع كرة عرضية منخفضة ارتمى نحوها البرازيلي غابريال جيزوس وتابعها برأسه في المرمى (4).

ويجمع نصف النهائي الثاني بين ولفرهامبتون وواتفورد الأحد.

ملخص المباراة: