بيراميدز يتقدم على الإسماعيلى 2 / 1 فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بيراميدز فى التقدم على الإسماعيلى 2 / 1 فى الشوط الأول خلال المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى . تقدم كريستيان بينافينتي بالهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 14 ، وأضاف السورى عمر خربين الهدف الثانى فى الدقيقة 18 من ضربة جزاء بعدما أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمد مجدى مدافع الإسماعيلى بعد عرقلته لبينافينتى داخل منطقة الجزاء . وفى الدقيقة 39 نجح محمود متولى مدافع الإسماعيلى فى إحراز الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة كريم بامبو داخل منطقة الجزاء . بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع ..طارق طه – محمد مجدى – باهر محمدى – أحمد أيمن خط الوسط .. محمود دونجا – محمود متولى أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. بنسون شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمود رضا – ريتشارد بافور – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – محمد هاشم – عودة مارشال – محمد الضرف. Advertisements وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى : أحمد الشناوي خط الدفاع : رجب بكار - عمرو ميداني - أحمد أيمن منصور - عمر جابر خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - كريستيان بينافينتي خط الهجوم : كينو - عمر خربين. أما البدلاء :- المهدي سليمان - مهند لاشين - محمد فاروق - محمد فتحي - ناصر منسي - علي جبر - جون سيفونتيس.

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