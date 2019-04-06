الارشيف / اخبار الرياضه

الأهلى يناقش مصير لاسارتى بعد خماسية صن داونز بدورى أبطال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش مصير لاسارتى بعد خماسية صن داونز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، مصير الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة القاسية عصر اليوم من ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى فى دورى أبطال أفريقيا.

وسيحسم مجلس الأهلى مصير المدرب الأوروجويانى خلال الساعات القليلة المقبلة سواء بالبقاء فى منصبه أو توجيه الشكر له.

وخسر الأهلى عصر اليوم أمام ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى بخمسة أهداف دون رد فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يناقش مصير لاسارتى بعد خماسية صن داونز بدورى أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا