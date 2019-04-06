شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش مصير لاسارتى بعد خماسية صن داونز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، مصير الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة القاسية عصر اليوم من ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى فى دورى أبطال أفريقيا.

وسيحسم مجلس الأهلى مصير المدرب الأوروجويانى خلال الساعات القليلة المقبلة سواء بالبقاء فى منصبه أو توجيه الشكر له.

وخسر الأهلى عصر اليوم أمام ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى بخمسة أهداف دون رد فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.