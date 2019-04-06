شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. سيدات يد الأهلى يهزمن الطيران 35 / 14و يتوجن بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على الطيران 35 / 14 ليحققن بطولة كأس مصر للموسم المحلى 2018 /2019 فى المباراة التى جرت بينهما بصالة نادى الشمس بمصر الجديدة . Advertisements جدير بالذكر أن سيدات يد الأهلى توج الأسبوع الماضى بلقب دورى العمومى على صالة نادى مدينة نصر .

سيدات يد الأهلى يتوجن بلقب كأس مصر



سيدات يد الأهلى يتوجن بلقب كأس مصر



سيدات يد الأهلى يتوجن بلقب كأس مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. سيدات يد الأهلى يهزمن الطيران 35 / 14و يتوجن بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.