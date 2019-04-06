شكرا لقرائتكم خبر عن تورم ركبة سعد سمير بعد الإصابة أمام صن داونز.. والأشعة تحدد فترة غيابه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى، أن التشخيص المبدئي لإصابة سعد سمير مدافع الفريق عبارة عن كدمة قوية في الركبة أدت إلى تورمها بشكل كبير، الأمر الذى أدى لعدم قدرة اللاعب على استكمال مواجهة صن داونز.
ومن المقرر أن يجرى اللاعب أشعة بعد العودة إلي القاهرة لتحديد مدة غيابه عن التدريبات وموعد عودته للتدريبات خلال المرحلة المقبلة.
وكان اللاعب قد غادر مباراة صن داونز في شوطها الأول وحل بدلا منه ياسر إبراهيم، والتي أقيمت اليوم في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقى بنتيجة 5/0.
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