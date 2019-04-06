شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. اجتماع رؤساء اللجان لمناقشة تقارير العمل قبل حفل القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع رؤساء لجان اللجنة المنظمة المحلية لكأس أمم إفريقيا لمناقشة تقارير عمل الاسبوع المنقضي ولمتابعة ملف الاستعدادات الأخيرة لاستقبال حفل سحب قرعة البطولة.

قاد المهندس هاني أبو ريدة الاجتماع في حضور محمد فضل مدير البطولة و أحمد مجاهد المنسق العام لكأس الأمم.

وحضر رؤساء اللجان ورؤساء المجموعات الاجتماع لمناقشة جاهزية الجميع لاستقبال مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، ووفود المنتخبات التي تصل مصر بداية من 8 إبريل الجاري.

وعرض محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس ورئيس لجنة التسويق، على كافة المسئولين، كافة ترتيبات حفل القرعة والتي تتولى الشركة الإشراف عليها، حيث أوضح أن العمل يجري على قدم وساق ليخرج الحفل في أبهى صورة ممكنة ويقدم صورة مصر الرائعة للعالم أجمع

Advertisements

ويقام حفل سحب قرعة البطولة يوم 12 إبريل، ويسبقها ورش عمل في مختلف المجالات المرتبطة بزيارة وفود البلاد المترشحة لخوض غمار البطولة.

وبعد حفل القرعة تتحرك وفود المنتخبات رفقة اللجنة المنظمة لزيارة الإستادات والفنادق وملاعب التدريب التي تستقبل كأس أمم إفريقيا.