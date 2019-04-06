شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. بيراميدز يتقدم على الإسماعيلى بثنائية فى 5 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم بيراميدز على الإسماعيلى بهدفين مقابل للاشئ بعد مرور 20 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى .

تقدم كريستيان بينافينتي بالهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 14 ، وأضاف السورى عمر خربين الهدف الثانى فى الدقيقة 18 من ضربة جزاء بعدما أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمد مجدى مدافع الإسماعيلى بعد عرقلته لبينافينتى داخل منطقة الجزاء .

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع ..طارق طه – محمد مجدى – باهر محمدى – أحمد أيمن

خط الوسط .. محمود دونجا – محمود متولى

أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو

على مقاعد البدلاء .. محمود رضا – ريتشارد بافور – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – محمد هاشم – عودة مارشال – محمد الضرف.

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وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - عمرو ميداني - أحمد أيمن منصور - عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - كريستيان بينافينتي

خط الهجوم : كينو - عمر خربين.

أما البدلاء :-

المهدي سليمان - مهند لاشين - محمد فاروق - محمد فتحي - ناصر منسي - علي جبر - جون سيفونتيس.