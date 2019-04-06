شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..أحمد ياسر يتعادل للجونة أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل لفريقه بمرمى النجوم فى الدقيقة 73 بالمباراة التى تجمعهم على ستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .
جاء تشكيل الجونة بقيادة حمادة صدقى كالتالى : محمود الغرباوي، محمد نادي، أحمد سعيد «أوكا»، محمود الجزار، خالد صبحي، جاتوش بانوم، سيرج اكا، محمد ناجي «جدو»، إسلام عبد النعيم، أحمد الألفي، أحمد ياسر ريان
بينما جاء تشكيل النجوم بقيادة مؤمن سليمان كالتالي: فى حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح.
الدفاع :أحمد ربيع، خالد عبد الرازق، مايكل أزيخومين، كريم فؤاد.
الوسط: محمود حليمو ، عمرو السيسي ، ديديه كوريه ، إسلام الفار ، طوسين أومويلي.
الهجوم: صلاح أمين .
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