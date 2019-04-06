شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة : الأهلى سيقيل لاسارتى بعد خماسية صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وائل جمعة مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق أن المسئولين داخل القلعة الحمراء سيتخذون قرار إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتى المدير الفني خلال الساعات القليلة القادمة . وأوضح وائل جمعة خلال حديثه عقب اللقاء أن لاسارتي لم يقدر على تحضير اللاعبين للمباريات الهامة ولم يشرك الصفقات الجديدة حتى الآن وهذا الأمر يسير الدهشة للجميع . وقدم الأهلي واحدة من أسوأ مبارياته على مدار تاريخه بعدما خسر بخماسية مذلة من مضيفه صن داونز الجنوب أفريقى، أحرزها زوان فى الدقيقة 14، واين بالدقيقة 23 وناسيمنتو بالدقيقة 47، وسيرينو فى الدقيقة 62 وأخيراً باكاماني بالدقيقة 83، خلال المواجهة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي فى مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا ،والتى جاءت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ليودع الفريق الأحمر دورى ابطال افريقيا اكلينيكياً، قبل مواجهة الإياب فى مصر المقرر اقامتها يوم 13 إبريل الجاري.

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