شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. النجوم يتقدم على الجونة بهدف صلاح أمين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق النجوم على نظيره الجونة بهدف مقابل لا شىء على استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز صلاح أمين مهاجم النجوم هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 31 بعد استغلال هجمة منظمة من الجبهة اليمنى وكرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق محمود عبد الحليم، استقبلها أمين برأسية قوية داخل الشباك.

جاء تشكيل الجونة بقيادة حمادة صدقى كالتالى: محمود الغرباوى، محمد نادى، أحمد سعيد "أوكا"، محمود الجزار، خالد صبحي، جاتوش بانوم، سيرج اكا، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، أحمد الألفي، أحمد ياسر ريان

بينما جاء تشكيل النجوم بقيادة مؤمن سليمان كالتالي: فى حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح.

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الدفاع: أحمد ربيع، خالد عبد الرازق، مايكل أزيخومين، كريم فؤاد.

الوسط: محمود حليمو، عمرو السيسي، ديديه كوريه، إسلام الفار، طوسين أومويلي.

الهجوم: صلاح أمين.