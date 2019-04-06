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يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر|الاسطورة livehd7 برشلونة ضد اتلتيكو لايف

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تابع لايف مشاهدة مباراة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 6 أبريل 2019، مباراة على قمة الدوري الاسباني فى الجولة الحادية و الثلاثون ستقام المباراة على ملعب الكامب نو و هو ملعب البارشا، فى الجولة الماضية كاد برشلونة يخسر الثلاث نقط بعد تأخرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، و لكن جاء نزول ليونيل ميسى فى الشوط الثانى ليساعد فريقه فى احراز هدفين و تنتهى المباراة بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، يأمل برشلونة فى الفوز اليوم على اتلتيكو و حسم الفوز بالدورى.

 

kora online مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم فى تمام التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا ربع بتوقيت و العراق، الحادية عشر الا ربع بتوقيت الامارات و سلطنة عمان، المباراة سوف تذاع على قناة bein sport 3

تشكيل برشلونة على النحو التالى:
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: سيرجى روبرتو، لينجليت، بيكيه، جورى البا
الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر
الهجوم: كوتينيو، ميسى، سواريز

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الشوط الاول من مباراة برشلونة و اتلتيكو

حوالى 7 دقائق من بداية اللقاء و التعادل السلبى حتى الان

بعد مرور عشر دقائق هجوم ضاغط من فريق برشلونة بقيادة ميسى

الدقيقة 18 و مازال برشلونة يضغط بشدة فى محاولة لاحراز هدف مبكر يربك بها حسابات اتلتيكو

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