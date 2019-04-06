يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر|الاسطورة livehd7 برشلونة ضد اتلتيكو لايف

تابع لايف مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 6 أبريل 2019، مباراة على قمة الدوري الاسباني فى الجولة الحادية و الثلاثون ستقام المباراة على ملعب الكامب نو و هو ملعب البارشا، فى الجولة الماضية كاد برشلونة يخسر الثلاث نقط بعد تأخرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، و لكن جاء نزول ليونيل ميسى فى الشوط الثانى ليساعد فريقه فى احراز هدفين و تنتهى المباراة بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، يأمل برشلونة فى الفوز اليوم على اتلتيكو و حسم الفوز بالدورى.

kora online مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم فى تمام التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا ربع بتوقيت السعودية و العراق، الحادية عشر الا ربع بتوقيت الامارات و سلطنة عمان، المباراة سوف تذاع على قناة bein sport 3

تشكيل برشلونة على النحو التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجى روبرتو، لينجليت، بيكيه، جورى البا

الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر

الهجوم: كوتينيو، ميسى، سواريز

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الشوط الاول من مباراة برشلونة و اتلتيكو

حوالى 7 دقائق من بداية اللقاء و التعادل السلبى حتى الان

بعد مرور عشر دقائق هجوم ضاغط من فريق برشلونة بقيادة ميسى

الدقيقة 18 و مازال برشلونة يضغط بشدة فى محاولة لاحراز هدف مبكر يربك بها حسابات اتلتيكو