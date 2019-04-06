بث مباشر LIVE مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة الجزائري اونلاين Yalla shoot بدون تقطيع| رابط سريع...

بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة الجزائري اونلاين Yalla shoot بدون تقطيع، يواصل الترجي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي مع شباب قسنطينة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحاول بطل تونس الحفاظ على اللقب ولن يكون المشوار سهلاً خيث يتلقي فريق جزائري عنيد، وسنزودكم برابط بث مباشر مباراة الترجي وشباب قسنطينة كورة لايف.

الترجي وشباب قسنطينة بث مباشر koraLive، نجح نادي الترجي الرياضي التونسي في احتلال قمة مجموعته الثانية برصيد 14 نقطة ليضرب موعداً في ربع النهائي مع شباب الرياضي القسنطيني الجزائري الذي نجح في احلتلال المركز الثاني خلف مازيمبي في مرحلة المجموعات متفوقاً على فرق عريقة مثل الأسماعيلي المصري والأفريقي التونسي.

Advertisements

الترجي وشباب قسنطينة بث مباشر اونلاين، تدخل كتيبة الترجي مباراة اليوم على ملعب الشهيد حملاوي بطموح تحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة العودة على ملعبهم بعد أسبوع من الآن، ويحاول الترجي تفادي الخسارة خارج ملعبه للحفاظ على فرصه كاملة نحو التأهل للدور نصف النهائي، في الوقت الذي يسعى الفريق الجزائري من خلاله لمواصلة مسيرته الناجحة في المسابقة هذا الموسم، وسنضيف لكم رابط يلا شوت الترجي وشباب قسنطينة بث مباشر بدون تقطيع.

الترجي وشباب قسنطينة بث مباشر

الترجي وشباب قسنطينة بث مباشر، يلا شوت الترجي اليوم، مشاهدة ماتش الترجي، مباراة الترجي وشباب قسنطينة، الترجي والرياضي القسطيني، مشاهدة مباراة الترجي اليوم في افريقيا، كورة لايف الترجي.

في حال انقطاع بث مباشر مباراة الترجي وشباب قسنطينة يرجى الضغط على الصورة أعلى المقال لتحديث البث.