بالفيديو.. 20 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت من الهزيمة الخماسية للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

في مفاجأة من العيار الثقيل، تعرض الأهلي لهزيمة كبيرة في جنوب إفريقيا على يد صنداونز بخماسية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسخر رواد الإنرنت من الهزيمة العريضة للأهلي، خاصةً أنها أصبحت أكبر هزيمة يتعرض لها فريق مصري في تاريخ المشاركات بالمسابقات القارية.

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وأصبح الأهلي بحاجة إلى معجزة من أجل البقاء في البطولة، حيث يحتاج للفوز بفارق ستة أهداف في لقاء العودة بمصر الأسبوع المقبل لبلوغ المربع الذهبي.