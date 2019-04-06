محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن الجهاز الطبي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن مدافع الفريق سعد الدين سمير تعرض لإصابة عبارة عن كدمة قوية في الركبة خلال مباراة صنداونز.
وكان سعد سمير تعرض للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة صنداونز ليغادر على إثرها ويحل ياسر إبراهيم بدلاً منه.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن اللاعب سيجري أشعة بعد العودة للقاهرة لتحديد مدة غيابه عن التدريبات وموعد عودته خلال المرحلة المقبلة.
وتعرض الأهلي لهزيمة ساحقة على يد صنداونز بخمسة أهداف دون رد في مباراة أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وأصبح الأهلي مطالبًا خلال لقاء الإياب والذي سيقام السبت المقبل بمصر بالفوز على صنداونز بستة أهداف نظيفة للتأهل للدور المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن حجم إصابة مدافعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.