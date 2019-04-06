الأهلي يعلن حجم إصابة مدافعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الجهاز الطبي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن مدافع الفريق سعد الدين سمير تعرض لإصابة عبارة عن كدمة قوية في الركبة خلال مباراة صنداونز.

وكان سعد سمير تعرض للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة صنداونز ليغادر على إثرها ويحل ياسر إبراهيم بدلاً منه.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن اللاعب سيجري أشعة بعد العودة للقاهرة لتحديد مدة غيابه عن التدريبات وموعد عودته خلال المرحلة المقبلة.

وتعرض الأهلي لهزيمة ساحقة على يد صنداونز بخمسة أهداف دون رد في مباراة أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح الأهلي مطالبًا خلال لقاء الإياب والذي سيقام السبت المقبل بمصر بالفوز على صنداونز بستة أهداف نظيفة للتأهل للدور المقبل.