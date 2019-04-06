مدرب حسنية أغادير: جاهزون للزمالك رغم الظروف.. والحسم في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق حسنية أغادير المغربي، أن فريقه جاهز للتحدي والمنافسة على بطاقة التأهل لدور نصف النهائي عندما يواجه فريق الزمالك.

ويستعد فريق حسنية أغادير لمواجهة الزمالك، غدًا الأحد، ضمن ذهاب مباريات دور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف المدير الفني لحسنية أغادير في تصريحات نقلتها صحيفة "هسبريس" المغربية :"نريد مواصلة المسار الإفريقي وتجاوز الزمالك".

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وتابع :"رغم خبرات فريق الزمالك والمقومات التي يتوفر عليها الفريق المنافس إلا أن مباراة الذهاب ستكون بمثابة شوط أول للتأهل للدور المقبل".

وأكمل :"الحسم سيكون في مباراة الإياب بالقاهرة، أطالب اللاعبين بخلق الفارق في مباراة الذهاب وهم يلعبون على أرضهم وأمام جماهيرهم التي ستحضر للدعم والمساندة".

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي حسنية أغادير، في 14 من الشهر الحالي على ملعب "الجيش" بالسويس ضمن لقاء الإياب من نفس الدور.