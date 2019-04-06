مباشر.. بيراميدز 2 - 0 الإسماعيلي.. خربين يسجل من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي، والتي ستقام على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن الجولة 28 مسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، في المقابل يتواجد الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.

تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - عمرو الميداني - عمر جابر - رجب بكار - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - كينو - بينافنتي - عمر خريبين.

تشكيل الإسماعيلي: محمد فوزي - طارق طه - محمد مجدي - باهر المحمدي - أحمد أيمن - محمود دونجا - محمود متولي - محمد صادق - عبد الرحمن مجدي - كريم بامبو - شيلونجو.

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وفي ظل محاولة الفريقين على المرمين لتسجيل هدف التقدم، تمكن فريق بيراميدز من ترجمة هجماته لهدف في الدقيقة 14، بعدما استغل بينافنتي كرة عرضية لتسجيل هدف التقدم.

وبعد الهدف الأول لفريق بيراميدز، ضغط بقوة لتسجيل الهدف الثاني، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 17، بعدما عرقل المدافع محمد مجدي اللاعب بينافينتي وحرمه من التسجيل.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد مجدي مدافع الإسماعيلي، ويتكفل السوري عمر خربين بتسديد ركلة الجزاء ويسجلها بنجاح في الدقيقة 19، معلنا عن الهدف الثاني لفريق بيراميدز.

ومع حلول الدقيقة 40 سجل اللاعب محمود متولي هدف تقليص الفارق للإسماعيلي من ركلة جزء احتسبها الحكم ضد فريق بيراميدز.