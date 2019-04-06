الجونة يقتنص تعادلا صعبًا أمام النجوم بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فرط فريق النجوم في الفوز أمام الجونة، بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 بالدوري الممتاز.

وجاء هدف النجوم الأول عن طريق صلاح أمين مع حلول الدقيقة 30، قبل أن يتمكن فريق الجونة من التعادل في الدقيقة 74 عن طريق أحمد ياسر ريان، المعار من صفوف الأهلي.

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وتعد هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يتعادل خلالها فريق النجوم ، بعدما مواجهة كل من الداخلية والإنتاج الحربي وحرس الحدود.

وبتلك النتيجة رفع النجوم رصيده إلى 25 بالتساوي مع كل من الداخلية وبتروجيت وسموحة أصحاب المراكز الأربع الأخيرة.

وعلى الجانب الأخر رفع فريق الجونة رصيده إلى 31 بالتساوي مع طلائع الجيش في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.