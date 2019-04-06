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فوز هزيل جديد لريال مدريد تحت إمرة زيدان

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خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 08:58 مساءً - واصل نادي نتائجه المتذبذبة حتى مع عودة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إلى مقاعد البدلاء؛ إذ حقق فوزاً شاقاً على حساب ضيفه إيبار بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بين الطرفين على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في إطار لقاءات الجولة الـ31 من لكرة القدم.

أنهى إيبار الشوط الأول متقدماً على "أصحاب الأرض والجمهور" بهدف نظيف سجله مارك كاردونا في الدقيقة الـ39.

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وعادل الفرنسي كريم بنزيما الكفة في الدقيقة الـ59، ثم عاد اللاعب ذاته لتسجيل هدف الانتصار قبل 9 دقائق من صافرة النهاية.

وكان الريال قد حقق فوزاً صعباً على ضيفه هويسكا (3-2) بالجولة الـ29، قبل أن يسقط الفريق الملكي في الجولة الماضية في ملعب "مستايا" معقل فالنسيا بنتيجة (1-2).

بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب الذي يتصدره الغريم التقليدي بـ70 نقطة، في حين توقف رصيد إيبار عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

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