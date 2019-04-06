انت الان تتابع أول تعليق من لاسارتي بعد فضيحة الأهلي أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
لاسارتى
مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن نتيجة مباراة الفريق اليوم امام صن داونز في ذهاب ربع النهائي لدوري الابطال من الصعب التعليق عليها. وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: «قدمنا مباراة سيئة اليوم، وعلينا أن نعمل كثيرا الفترة القادمة من أجل تصحيح الكثير من الأمور». وأوضح : «شاهدنا العديد من المباريات للمنافس ولكن الأمر لم يكن في صالحنا خلال المباراة وهذه هي كرة القدم. وأشار الي إنه لا وقت للحديث عن أي شيء الآن وعلينا فقط العمل والتركيز فيما هو قادم.
وأضاف أن خروج سعد سمير للإصابة بالطبع أثر علي الفريق خاصة وأنه يمتلك خبرات كبيرة. وأوضح أنه يتقدم باعتذاره لجماهير الأهلي سواء التي تواجدت في ملعب المباراة اليوم أو التي تابعت احداثها عبر شاشات التليفزيون مؤكدا أن على الجميع العمل كثيرا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها خاصة وأن الخسارة حدثت ولابد من التعامل
وأضاف أن خروج سعد سمير للإصابة بالطبع أثر علي الفريق خاصة وأنه يمتلك خبرات كبيرة.
وأوضح أنه يتقدم باعتذاره لجماهير الأهلي سواء التي تواجدت في ملعب المباراة اليوم أو التي تابعت احداثها عبر شاشات التليفزيون مؤكدا أن على الجميع العمل كثيرا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها خاصة وأن الخسارة حدثت ولابد من التعامل مع الأمور بواقعية والتركيز فيما هو قادم بالعمل كثيرا جدا.
سقط الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، الأهلي سيخوض مواجهة الإياب يوم السبت المُقبل ويحتاج على الأقل خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، فهل يخبئ لنا الزمن ريمونتادا جديدة في تاريخ البطولة الإفريقية، أم انتهت مغامرة الأهلي في أدغال إفريقيا مبكرًا؟
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