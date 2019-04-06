انت الان تتابع ذل وإهانة.. صحف جنوب إفريقيا تعلق على فضيحة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
الاهلى
هزيمة قاسية تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم ضممن منافسات، ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقامت وسائل الإعلام الجنوب إفريقية بتسليط الضوء على الخسارة الكبيرة التي تعرض لها نادي القرن في القارة السمراء أمام صن داونز حيث احتفت بفريقها الذي تمكن إلحاق أكبر خسارة في تاريخ القلعة الحمراء بالبطولات الإفريقية بل إنها أكبر هزيمة يتعرض لها فريق مصري بالبطولات الإفريقية.
صحيفة "كيك أوف" وصفت فوز صن داونز على الأهلي بخماسية نظيفة بالتاريخي وأشادت بالأداء المتميز الذي قدمه أصحاب الأرض في اللقاء، حيث علقت على النتيجة بعنوان "صن داونز يهين الأهلي".بينما علقت صحيفة "تايمز" على فوز خسارة الأهلي ووصفتها بالهزيمة المذلة وأكدت الصحيفة في تقريرها عن اللقاء أن صن داونز لم يكتفي
صحيفة "كيك أوف" وصفت فوز صن داونز على الأهلي بخماسية نظيفة بالتاريخي وأشادت بالأداء المتميز الذي قدمه أصحاب الأرض في اللقاء، حيث علقت على النتيجة بعنوان "صن داونز يهين الأهلي".
بينما علقت صحيفة "تايمز" على فوز خسارة الأهلي ووصفتها بالهزيمة المذلة وأكدت الصحيفة في تقريرها عن اللقاء أن صن داونز لم يكتفي بالتقدم بثنائية في الشوط الأول بل واصل إذلال المنافس الذي لم يظهر في اللقاء وسجل 3 أهداف في الشوط الثاني.
صحيفة "سيتيزنز" قالت إن الأهلي أصبح في موقف حرج جدًا قبل لقاء الإياب المقرر إقامته السبت المقبل، بعد الضربة القوية التي تعرض لها من صن داونز والخسارة بخماسية نظيفة.
صحيفة "سوكر لادوما" ألقت الضوء على إن هذه الخسارة هي الأكبر في تاريخ الأهلي وأكدت إن صن داونز قدم مباراة كبيرة واستطاع أن يحقق فوز تاريخي، بينما زصت أداء الأهلي بغير اللائق
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