انت الان تتابع طه إسماعيل: ما حدث في مباراة الأهلي فضيحة وإهانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

تحدث طه إسماعيل المحلل الرياضى عن حالة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اليوم أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بعد الأداء السيئ من اللاعبين، والهزيمة بخماسية نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وقال إسماعيل في أثناء تحليل المباراة عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مباراة عجيبة ونادرا ما نرى الأهلى بهذا الشكل خلال مبارياته بوجه عام، وما حدث هو صورة سيئة جدا، لا توجد أى روح من اللاعبين فى المباراة".

وأضاف: "سلبيات الأهلي كلها اجتمعت في مباراة اليوم وظهر اللاعبون بلا روح أو عزيمة، كان هناك إخفاق من الجهاز الفني الذي فشل في إدارة المباراة". وواصل: "هذه المباراة فضيحة في تاريخ الأهلي وإهانة له في الأداء، والفريق يحتاج لإعادة نظر". وتابع: "الكرة فى جنوب إفريقيا مختلفة تماما ومتطورة، وصن داونز من أحسن