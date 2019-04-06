انت الان تتابع ساويرس يوجه رسالة عتاب لجماهير الزمالك بعد الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

استنكر رجل الأعمال، نجيب ساويرس، طريقة مشجعي الزمالك في التعبير عن سعادتهم من هزيمة النادي الأهلي بخماسية أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وكتب ساويرس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مش فاهم الزملكاوية دول اللى فرحانين في هزيمة الأهلى..؟». وقال ساويرس: "المفروض إن أنا وابن عمى على الغريب؟ أنا دايما باشجع الزمالك لو بيلاعبوا فريق أجنبي... عيب". وسقط فريق الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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بدأت المباراة بضغط مبكر من لاعبي النادي الأهلي، في محاولة لتشكيل خطورة وضغط على لاعبي فريق صن داونز لكن دون تهديد حقيقي على مرمى دينيس أونيانجو حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي. أولى فرص المباراة كانت لأصحاب الأرض بعدما استغل لاعبو صن داونز تقدم لاعبي الأهلي وأرسلوا كرة عالية لموبوي لاعب صن داونز الذي