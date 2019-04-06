انت الان تتابع التعادل السلبي يحسم مواجهة دجلة والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

الجونة ووادي دجلة

حسم التعادل السلبي، مواجهة فريق المقاولون العرب ونظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مواجهة الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ليواصل ذئاب الجبل نتائجه السلبية خلال أخر 5 مباريات بالدوري، وعدم قدرته في تحقيق الفوز أمام كل من الإسماعيلي والمصري والزمالك وبيراميدز، وأضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، جعلت أبنا عماد النحاس في المركز السادس برصيد 37 نقطة، بينما جاء الغزلان في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، بالتساوي مع طلائع الجيش الذي يحتل المركز العاشر.

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وعلى ملعب الجونة، فرط فريق النجوم في الفوز على أصحاب الأرض، بالتعادل بهدف لكل فريق، تقدم صلاح أمين للضيوف في الدقيقة 30، قبل أن يتمكن فريق الجونة من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 74 عن طريق أحمد ياسر ريان. وتعد هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يتعادل خلالها فريق النجوم ، بعدما مواجهة كل من الداخلية