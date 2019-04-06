انت الان تتابع وليد فواز عن فضيحة الأهلي: حرام هذا المنظر المؤسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

وليد فواز

علق الفنان وليد فواز على هزيمة الأهلي بخماسية دون رد، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، على إستاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا، حيث كتب وليد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏‎‏‏‏"الموضوع مش إنك تحفل على فريق مصري قدام فريق أجنبي بغض النظر عن تردي المستوى". وأضاف فواز "اللي يزعل مش زمالك ولا أهلي ولا إسماعيلي اللي يزعل إن فيه كمية فلوس مهولة تصرف للكرة المصرية والنتيجة لا شيء.. حرام أن تظهر الكرة المصرية بشكل عام بهذا المنظر المؤسف ولا أستثني أي فريق".

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وسقط فريق الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل للفريق الجنوب إفريقي ثيما زواني في الدقيقة 13 وإيني أريندسيفي في الدقيقة 23 وريكاردو ناسيمينتو في الدقيقة 47 من ركلة جزاء وجاستون