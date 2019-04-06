الفيحاء يخطف فوزا ثمينا من التعاون

جدة - عمرو شويل فاز فريق الفيحاء على ضيفه التعاون، 2-1، في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وافتتح دانيلو أسبريلا أهداف المباراة، بهدف أول للفيحاء في مرمى التعاون بالدقيقة 37، قبل أن يدرك الفريق الضيف التعادل بهدف أحرزه عبدالفتاح آدم في الدقيقة 46.وفي الدقيقة 74 سجل لياندر تاوامبا الهدف الثاني لفريق التعاون في مرمى الفيحاء، قبل أن يقوم حكم المباراة بإلغائه بعد الرجوع لتقنية “الفيديو” بداعي التسلل.

وعاد أسبريلا ليضيف الهدف الثاني لنفسه ولفريق الفيحاء في مرمى التعاون، بعد تلاعبه بدفاع المنافس في الدقيقة 80، ليمنح العلامة الكاملة لأصحاب الأرض.