شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام جنوب أفريقيا «تُهين» الأهلي بعد خماسية صن داونز «المذلّة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلّطت وسائل إعلام جنوب أفريقيا، خاصة المواقع الرياضية، الضوء على الفوز الكبير الذي حققه فريق صن داونز على الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عصر اليوم السبت.

وتفوق صن داونز على الأهلي بخماسية نظيفة، سجل هدفين في الشوط الأول، وعزز تفوقه في الشوط الثاني بثلاثة أهداف أخرى.

صن داونز يهين الأهلي

تحت عنوان «صن داونز يهين الأهلي» بلور موقع «KICKOFF» تقريره عن المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق الجنوب أفريقي الملقب بالبرازيليين ظهر بمستوى أنيق واستطاع أن يحقق فوزًا مذهلًا في لقاء اليوم.

صن داونز الخمس نجوم يحرج الأهلي

وجاء تقرير المباراة في موقع «SOCCERLADUMA» مبروزًا تحت عنوان «صن داونز الخمس نجوم يحرج الأهلي».

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وذكر التقرير في محتواه أن صن داونز أظهر بريقه ومعدنه الحقيقي في المباراة، ونجح في الفوز على الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 8 مرات.

صن داونز ينقضّ على الأهلي بخمسة أهداف في بريتوريا

بلور موقع «SOCCER24» فوز صن داونز الكاسح على الأهلي بهذا العنوان في تقريره عن اللقاء الذي جمع بين الفريقين.

وأوضح التقرير أن صن داونز ذبح الأهلي بخماسية وتمكن من السيطرة على المباراة منذ بدايتها، مشيرًا إلى أن الفريق الجنوب أفريقي تسيدها حتى النهاية.

صن داونز يُسقط الأهلي

صن داونز يُسقط الأهلي، هكذا نشر موقع «SUPERSPORT» تقريره عن المباراة، موضحًا أن بطل جنوب أفريقيا بدأ اللقاء ببراعة وسجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة 13 في مرمى محمد الشناوي.

وذكر التقرير أن سيرينو، لاعب وسط صن داونز، عذّب دفاع الشياطين الحمر، لافتًا إلى أن الأهلي دفع بالمغربي وليد أزارو بحثًا عن تسجيل هدفٍ، لكن دون جدوى.