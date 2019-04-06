شكرا لقرائتكم خبر عن «السوشيال ميديا» تسخر من خماسية الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل جمهور منافسي النادي الأهلي هزيمة المارد الأحمر، بخماسية نظيفة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بحفاوة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً عشاق أندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

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وحرصت صفحة «إيطاليان زملكاوي» على السخرية من الأهلي عقب كل هدف يستقبله، بنشر صور و«كوميكس» ساخرة، منها على سبيل المثال صورًا للاعبيّ الزمالك فرجاني ساسي وخالد بوطيب وهما يشيران بالـ5.

ونفس الحال بالنسبة لجمهور نادي الاتحاد السكندري بمسارعة صفحة «اتحاد ساركازم» في نشر صورة ساخرة من هزيمة الأهلي، خاصةً أن فريقهم خسر من المارد الأحمر قبل 3 أيام.

واحتفل جمهور النادي الإسماعيلي بهزيمة الأهلي، بنشر صفحة «إسماعيلي ترول» صورة للحارس محمد الشناوي، معلقة عليها: «لما تشوف الـex معدية قدامك مع خطيبها».