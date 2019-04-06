شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي: نعتذر لجماهير الأهلي وننتظر مساندتهم في مباراة العودة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قدّم خالد الدرندلي، رئيس بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا، الاعتذار لجماهير النادي الأهلي باسم الفريق بعد الخسارة المذلة، أمام فريق صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وطالب عضو مجلس إدارة الأهلي، الجماهير بمساندة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة 13 إبريل، لرد الاعتبار أمام صن داونز.
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