شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الدرندلي وعبدالحفيظ مع لاعبي الأهلي عقب فضيحة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب عقد خالد الدرندلي وسيد عبدالحفيظ جلسة مع لاعبي الأهلي عقب الخسارة المذلة أمام فريق صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. واعترف لاعبو الأهلي بتحمّل مسؤولية الهزيمة أمام بطل جنوب أفريقيا، وأنهم كانوا خارج الخدمة في مباراة اليوم. ووعد اللاعبون برد الاعتبار في مباراة العودة بالقاهرة، 13 إبريل، ومصالحة الجماهير.

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