شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب باوك اليوناني: تلقيت عروضًا من 3 دوريات أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد أسامة «بيل»، لاعب نادي باوك اليوناني، أنه تلقى عددًا من العروض الاحترافية في دوريات البرتغال وتركيا وجورجيا، خلال الفترة الحالية.

وأشار بيل، في تصريحات لبرنامج «دنيا الاحتراف» عبر قناة الصحة والجمال، إلى أن الحديث عن عدم وجود فرصة لاحتراف اللاعبين المصريين صغار السن، لا أساس له من الصحة.

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وقال اللاعب المصري الشاب: «الاحتراف موجود بالطبع، ولكن بشرط وجود الموهبة، فعندما تعاقد معي باوك حضروا إلى مصر والتقينا في أحد الفنادق من أجل التوقيع».

وأكمل: «أنصح كل اللاعبين الشباب المصريين بأن يتمسكوا بالفرصة، ولكن بشرط وجود الموهبة، الاحتراف موجود بالتأكيد والأندية الأوروبية تريد اللاعبين الذين يحققون الاستفادة لهم».

واختتم: «تلقيت عدة عروض من أندية في البرتغال وتركيا وجورجيا، لكنني مستمر حاليًا مع باوك، وأشكر والدي الذي يساعدني في اتخاذ القرارات المهمة التي كان من بينها فكرة الاحتراف الخارجي».