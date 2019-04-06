من بين 17 ناديًا مصريًا.. الأهلي صاحب أثقل هزيمة في بطولات أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسارة مذلة تلقاها فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مواجهة مضيفه صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، بنتيجة (5/0)، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. الهزيمة حققت رقمًا قياسيًا سلبيًا في تاريخ مشاركات الأندية المصرية ببطولات القارة السمراء، حيث أصبحت هي الخسارة الأثقل في رحلة الكرة المصرية ببطولات الأندية الأفريقية. ونستعرض من خلال التقرير التالي أثقل هزيمة لكل فريق مصري شارك في بطولات الأندية الأفريقية: الأهلي الخسارة بنتيجة (5/0) على يد صن دوانز.. دوري أبطال أفريقيا 2018-2019 الخسارة بنتيجة (4/0) أمام إينوجو رينجرز النيجيري.. بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 2003. الزمالك الخسارة بنتيجة (5/1) على يد أشانتي كوتوكو الغاني.. بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1987. الخسارة بنتيجة (5/1) على يد النجم الساحلي التونسي.. الكونفيدرالية 2015. الإسماعيلي الخسارة بنتيجة (5/1) على يد أسيك الإيفواري.. بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1995. المصري الخسارة بنتيجة (4/0) على يد الأفريقي التونسي.. بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1999. الخسارة بنتيجة (4/0) على يد فيتا كلوب الكونغولي.. الكونفيدرالية 2018. بلدية المحلة الخسارة على يد جوليوس بيرجر النيجيري بنتيجة (3-1).. بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 2003. إنبي الخسارة على يد باماكو المالي (3/0).. الكونفيدرالية 2012. الخسارة على يد فيتا كلوب الكونغولي (3/0).. الكونفيدرالية 2009. حرس الحدود Advertisements الخسارة على يد الصفاقسي التونسي (3/1).. الكونفيدرالية 2010. الاتحاد السكندري الخسارة على يد تونيري ياوندي الكاميروني بنتيجة (3/0) في لقاء انسحب ممثل مصر منه عقب الدقيقة 70.. بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1975. غزل المحلة الخسارة على يد الهلال السوداني بنتيجة (4/1).. بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1974. المقاصة خسارة بهدفين نظيفين على يد جينريشن السنغالي.. دوري الأبطال 2018. الترسانة الخسارة على يد الترجي التونسي (2/0).. بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1987. المنصورة الخسارة بنتيجة (3/0) على يد النجم الساحلي التونسي.. أبطال الكؤوس 1997. المقاولون العرب هزيمة بنتيجة (3/1) على يد المريح السوداني.. الكونفيدرالية 2005. الأوليمبي خسارة بنتيجة (3-2) على يد سان جورج الاثيوبي.. أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1967. بتروجت الخسارة على يد دجوليبا المالي بنتيجة (2/1).. الكونفيدرالية 2015. سموحة هزيمة بثلاثية نظيفة على يد أولينزي ستارز الكيني.. الكونفيدرالية 2017. دجلة خسارة على يد دجوليبا المالي بهدفين نظيفين.. الكونفيدرالية 2014.

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