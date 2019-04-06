شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لمارتن لاسارتي بعد فضيحة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أن إصابة سعد سمير، مدافع الفريق، أثرت على أداء الأحمر في مباراة صن داونز.

كان الأهلي تلقى خسارة قاسية من صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف دون رد، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال لاسارتي، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «خروج سعد سمير للإصابة بالطبع أثر على الفريق، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة».

وأضاف: «قدمنا مباراة سيئة اليوم، وعلينا أن نعمل كثيرًا الفترة المقبلة من أجل تصحيح الكثير من الأمور».

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وتابع: «الهزيمة اليوم أمام صن داونز في ذهاب ربع النهائي دوري الأبطال من الصعب التعليق عليها».

وأوضح: «شاهدنا العديد من المباريات للمنافس، ولكن الأمر لم يكن في صالحنا خلال المباراة وهذه هي كرة القدم».

وأشار مدرب الأهلي إلى أن «لا وقت للحديث عن أي شيء الآن وعلينا فقط العمل والتركيز فيما هو قادم».

وأتم: «أتقدم بالاعتذار لجماهير الأهلي، سواء التي تواجدت في ملعب المباراة اليوم أو التي تابعت أحداثها عبر شاشات التليفزيون».

واختتم لاسارتي: «على الجميع العمل كثيرًا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، خاصة أن الخسارة حدثت ولابد من التعامل مع الأمور بواقعية والتركيز فيما هو قادم».