فالفيردي يدفع بالقوة الضاربة أمام أتلتيكو مدريد

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب الكامب نو، في إطار الليجا.

ودفع فالفيردي بالقوام الأساسي، وذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة، ويأتي خلفه أتلتيكو مدريد برصيد 62 نقطة.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - سيرجي روبيرتو

الوسط: آرثر ميلو - بوسكيتس - راكيتيتش

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الهجوم: كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة، ياسبر سيليسين وبواتينج وأومتيتي وسيميدو وموريلو وألينيا ومالكوم.

فيما جاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: أرياس - خوسيه ماريا خيمينيز - دييجو جودين - فيليبي لويس

الوسط: كوكي - توماس بارتي - رودريجو هيرنانديز - ساؤول نيجويز

الهجوم: دييجو كوستا - أنطوان جريزمان