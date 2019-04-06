كين يخطف فوزًا مثيرًا ليوفنتوس أمام ميلان

أحرز كريستوف بيونتيك، هدف ميلان في الدقيقة 39، وعادل باولو ديبالا النتيجة ليوفنتوس بالدقيقة 60، من علامة الجزاء، وسجل مويس كين هدف الفوز لليوفي بالدقيقة 84.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 84 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، بينما تجمد رصيد ميلان عند 52 نقطة بالمركز الرابع.
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