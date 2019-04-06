الشوط الثاني.. مباراة بايرن ميونخ ضد بورسيا دورتموند بث مباشر youtube HD

مباراة كلاسيكو الكرة الألمانية بين بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى الألماني، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا.

القمة الألمانية بين قطبين كبيرين تحظى هذه المرة باهتمام إعلامي وجماهيري واسع فبعد مضي 27 جولة من البوندسليجا وما زال الفريقان يتصارعان من أجل خطف الصدارة واللقب، فالفارق بين الأول بورسيا دورتموند والثاني بايرن ميونخ نقطتين فقط.

ويعتلي فريق بورسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني برصيد 63 نقطة جمعهم من 19 فوز و6 تعادلات وخسارتين.

ويأتي في المرتبة الثانية فريق بايرن ميونخ برصيد 61 نقطة جمعهم أيضا من 19 فوز بينما تعادل في 4 لقاءات وخسر في مثلهم.

نقل مباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد بورسيا دورتموند بث مباشر youtube HD عبر Bein Sports HD 5 عبر:

التردد 11547

معدّل تردد الموجة 8PSKK

معدّل استقطاب الموجة Vertical

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

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إشارة ارسال البث DVB-S2 .

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع:

مانويل نوير - رافينيا - ماتس هاملز - جيروم بواتينج - جوشوا كيميتش - تياجو الكانتارا - خافيير مارتينيز - فرانك ريبيري - توماس مولر - جيمس رودريجيز - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيلة بورسيا دورتموند المتوقعة:

حراسة المرمي : بوركي .

خط الدفاع : أشرف حكيمي - عبدو ديالو - توبراك - دان أكسيل زاجادو .

خط الوسط : فيتسل - ديلاني - داوود .

خط الهجوم : جاودن سانشو - ماريو جوتزه - ألكاسير .

المنافسة بين الفريقين محتدمة للغاية خاصة أن الفريقين ودعا بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر وسط ذهول من جمهور الناديين، فقد خرج بايرن ميونخ من المسابقة الأوروبية على يد ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في حين كان الخروج مهينا لدورتموند أمام توتنهام بعد أن تعرض للهزيمة في مباراتي الذهاب والإياب.